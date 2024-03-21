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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سلطان الجابر: 52 شركة نفط انضمت لميثاق خفض انبعاثات الكربون

الدكتور سلطان الجابر
الدكتور سلطان الجابر
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أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، أن 52 شركة نفط دولية ووطنية تمثل 44 بالمئة من إنتاج النفط انضمت بالفعل إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، لافتا إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية ستنضم قريبا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأشار الجابر خلال حديثه في أسبوع سيرا للطاقة، أن هذا تقدم كبير لكنه غير كاف، داعيا شركات النفط والغاز الأخرى إلى "التكاتف والانضمام".

وأوضح أن 52 شركة نفط دولية تعهدت بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبلها، كما أن هناك 200 دولة تقريبا على التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
 

الدكتور سلطان الجابر COP28 تغير المناخ