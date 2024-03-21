خاص.. ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي في مواجهة سيمبا

بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة الفريق أمام نظيره سيمبا التنزاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة .

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمع بينهما يوم 29 مارس الجاري ضمن ذهاب دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

وقال مصدر بالجهاز الفني للأهلي ان ياسر إبراهيم مازال يودي البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية، تعرض لها في فبراير الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ“البوابة نيوز” أن فرصة ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني أصبحت ضعيفة جدا صعبة وبنسبة كبيرة سيكون خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في اللقاء.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة، مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، في فبراير الماضي.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها ياسر إبراهيم، تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم السبت المقبل بعد نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بسبب فترة التوقف الدولي.