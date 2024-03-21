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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مبادرة "كلنا واحد" تواصل جهودها في محافظة بني سويف

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
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واصلت بمحافظة بني سويف مبادرة "كلنا واحد" أعمالها والتي أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق في شهر رمضان المبارك.
وأثنى المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم على المبادرة وكل المبادرات الحكومية والمجتمعية التى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تضافر كافة الجهود الرسيمة وغير الرسمية.

كما وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين باتخاذ ما يلزم لتوفير كافة التسهيلات المطلوبة لتحقيق أكبر استفادة من مبادرات الدولة  لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبالكميات الكافية.

ومن ناحيته أوضح العقيد أحمد محمد وزير رئيس مباحيث التموين، أنه ضمن المبادرة تم توجيه "أمس" عدد من سيارات البيع المتنقلة لمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، واليوم بقرية الميمون – مركز الواسطى، منوها أنه يتم تغطية كافة مدن ومراكز المحافظة حسب جدول زمني .

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