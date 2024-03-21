رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اجتماعا مع فريق عمل التطبيق الإلكتروني للإعارات ومرافقة الزوج

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي مع فريق عمل التطبيق الالكترونى للإعارات ومرافقة الزوج الخاص بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية بالجامعة وعبد الرازق حسين قائم بعمل أمين الجامعة المساعد وآمال حسن مدير عام إدارة العلاقات الثقافية والعلمية ومنتصر وزيرى مدير إدارة العلاقات العلمية والثقافية وأعضاء فريق عمل التطبيق والذى يتكون من الدكتور محمد زيدان بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى فرع الغردقة ومن طلاب الفرقة الرابعة بالكلية معتز محمد وعبد الله على ويوسف محمد.

وأكد رئيس الجامعة، أن التطبيق يعمل على التنظيم الخاص بنظام الإعارات وكيفية التقدم اليها وتجديدها وينبثق منه تطبيق مرافقة الزوج، مضيفا أن التطبيق يتم تحويله أيضا إلى تطبيق على الهواتف النقالة، مشيدا بالجهد المبذول من طلاب الكلية والذى يؤكد مدى التقدم الذى وصلت إليه كليات الجامعة أن تصل مشاريع التخرج لهذا المستوى المتميز، مضيفا أن هذه التطبيقات تأتى في إطار سعى الجامعة إلى تحقيق التحول الرقمي ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الجامعة.