ضبط 131 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣١ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ١١٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٩ مخالفات بمركز العدوة، و٩ مغاغة، و١٢ بني مزار، و١٤ مطاي، و١٤ سمالوط، و٧ مركز المنيا، و١١ أبوقرقاص، و٢٣ ملوي، و١٤ ديرمواس، و١٨ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع ٣ مخالفات بمركز مغاغة، و٣ مطاي، و٣ سمالوط، و٩ ملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

