فوق 2200 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا جديدا جديد عالميًا

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد اليوم الخميس، في ظل انخفاض حاد في الدولار بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يدرس خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 2222 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2186 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2204 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 1.3% عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.3%.

وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة.

بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعاً.

يذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ دورة قوية لتشديد السياسة النقدية قبل عامين استجابة لارتفاع التضخم الذي وصل في نهاية المطاف إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو الماضي.

