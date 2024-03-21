قصور الثقافة تطلق أولى الليالي الرمضانية بالدقهلية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الدقهلية، ضمن البرنامج المركزي التي تنظمه الهيئة برئاسة عمرو البسيوني بالمحافظات، احتفالا بشهر رمضان.

شهد افتتاح الفعاليات د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، د. عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبحضور غفير لأبناء المنصورة.



استهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وفي كلمته قدم المحافظ التهنئة لأبناء الدقهلية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعرب عن أمنياته بالاستمتاع بهذه الليالي الرمضانية، مؤكدا أن الفن هو ملتقى الأمم والشعوب لنشر المحبة والسلام، وأن حضارات الأمم تقاس بما تتركه من ثقافه وفنون، وأثنى في ختام كلمته بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتقديم هذه البرامج الفنية احتفالا بالشهر الفضيل وغيرها من الفعاليات الثقافية بالمحافظة.

وفي محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان" تحدث الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف موضحا أن شهر رمضان تاج الشهور وشهد انتصار قواتنا المسلحة على العدو بقوة إيمان المصريين.

وأعقب ذلك عرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية قدمت الفرقة خلاله استعراضات منها "الفرح، العصاية، ضحكة قلب" تدريب محمد القاضي، ثم عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت الفرقة باقة من الاستعراضات منها "الدبكة السيناوي، فاصل غنائي من التراث، رجال سيناء " تدريب سامح الكاشف. بجانب سكتش استعراضي لفريق كورال مدرسة الهدى والنور بعنوان رمضان زمان، وعرض فني لمسرح العرائس للفنان محمد قطامش، وفقره فنية عزف على المزمار والآلات الشعبية.

وفي البرنامج الثقافي لليالي تحدث المايسترو عبد الله رجال مدرب كورال السنبلاوين عن المسيرة الإبداعية الكبيرة لكوكب الشرق أم كلثوم في برنامج "عطر الأحباب" مؤكدا أن أم كلثوم كانت معجزة بكل المقاييس أنتجتها القرية المصرية، وهي نتاج لتلك الأرض السمراء لإحدى قرى محافظة الدقهلية، وهي معجزة تضافرت فيها عوامل المكان والزمان في تكوينها، ونتيجة لأب اهتم بتعليم ابنته في سن مبكرة كل ما يخص الموسيقى والعروض.

واستعرض "رجال" أهم المحطات الفنية في ميسرة سيدة الغناء العربي عبر مراحل مختلفة وتعاملها مع كبار الملحنين والشعراء وصولا لتحقيق مسيرتها التي سجلت بأحرف من نور في التاريخ، وعرض كذلك مجهوداتها الوطنية التي قدمتها لبلادها، اعقبها ذلك لقاء شعري للشاعرة سمية عودة وقصيدة بعنوان "اللي وعد وفى".

وتضمنت الفعاليات ورش فنية هاند ميد وستنسل وطباعة" للفنان محمد حسني والفنانة مروه حسن، إضافة إلى منفذ بيع أحدث إصدارات الهيئة.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، وتأتي ضمن برامج مكثفة تقيمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان بالقاهرة و6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

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