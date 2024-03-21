صحة غزة: استشهاد 32 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أضاف في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 167 على قطاع غزة.

وأكدت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 31988 شهيدا و 74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل نحو 50 فلسطينيا خلال هجماته وتوغلاته على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه أمس الأربعاء.

بينما كان قد أصدر بيانا أمس قال فيه إنه قتل 90 فلسطينيًا ممن وصفهم بـ "المسلحين" داخل مجمع الشفاء.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال ارتفع عدد الشهداء في اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء ومحيطه إلى أكثر من 140 فلسطينيًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 300 فلسطيني تم نقل 160 شخصًا بينهم إلى إسرائيل من أجل التحقيق معهم.

ويذكر أن قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، استهدفت مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة فجر الاثنين الماضي وفجر البوابة الرئيسية للمشفى بذريعة تواجد عناصر المقاومة داخل المستشفى.