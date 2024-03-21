بلينكن يعلن تقديم بلاده مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مترافق مع الإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس.

وخلال زيارته إلى السعودية لبحث جهود التهدئة في الصراع بين إسرائيل وحماس، صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة قدمت بالفعل مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مترافق مع الإفراج عن الرهائن.

وأعرب عن أمله الكبير في أن يحظى المشروع بدعم الدول الأعضاء في المجلس.

وأكد بلينكن اعتقاده بأن هذا المشروع "سيبعث برسالة قوية ومؤشرًا قويًا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، وهي الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا في هذه الحرب، قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سابقاً لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.