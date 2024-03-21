الدولار يواصل الهبوط بداية اليوم الخميس 21 مارس 2024

واصل الدولار الأمريكي الهبوط بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة ، والسوق السوداء أيضا ، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.89 جنيه للشراء، ونحو 47.00 جنيه عند البيع.

فيما وصل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 46.94 جنيه للشراء، ونحو 47.04 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 46.89 جنيه للشراء، ونحو 47.00 جنيه عند البيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 46.93 جنيه للشراء، ونحو 47.03 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.94 جنيه للشراء، ونحو 47.04 جنيه عند البيع.



في البنك التجاري الدولي CIB ، سجل سعر الدولار الأمريكي ، أمام الجنيه المصري نحو 46.90 جنيه للشراء، و 47.00 جنيه عند البيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بداية اليوم نحو 46.90 جنيه للشراء، ونحو 47.14 جنيه عند البيع.



فيما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي الي نحو 47.00 جنيه للشراء، ونحو 47.10 جنيه عند البيع.



بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 46.90 جنيه للشراء، ونحو 47.00 جنيه عند البيع.



وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي ليسجل نحو 46.90 جنيه للشراء، ونحو 47.00 جنيه عند البيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 46.90 جنيه للشراء، ونحو 47.00 جنيه عند البيع.



وفي بنك الاستثمار العربي ، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري نحو 46.90 جنيه للشراء، ونحو 47.00 جنيه عند البيع.

وفي السوق الموازي للعملات ، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء ، تراجعا جديدا، ليصل نحو 47 جنيها، أقل من تعاملات البنوك.