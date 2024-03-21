المزارعون في بولندا يغلقون الطرق أمام الواردات الأوكرانية

أقام المزارعون البولنديون حواجز على الطرق عبر البلاد الأربعاء، للاعتراض على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا وعلى الإجراءات البيئية للاتحاد الأوروبي.

ويغلق المزارعون منذ الشهر الماضي، المعابر الحدودية مع أوكرانيا احتجاجا على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة في مواجهة وصول بضائع من الدولة التي تشهد نزاعا، وهذا الأسبوع، وسعوا احتجاجاتهم إلى الحدود مع ألمانيا، ويغلق المزارعون خصوصا الطرق المؤدية إلى وارسو ومدن كبرى أخرى، بما فيها كراكوف وفروتسواف وبوزنان وبيدجوشتش.

وأكد المنظمون في بيان "لن نستسلم حتى تتم تلبية كل مطالبنا".