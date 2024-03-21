الرئيس البرازيلي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال المتحدث باسم الرئيس البرازيلي في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن لولا دا سيلفا، أرسل برقية تهنئة لوتين.

وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء اليوم الأربعاء لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس الجاري.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت يوم الاثنين 18 مارس عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس، بحصوله على أكثر من 87% من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

ومن المقرر الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات في 21 مارس.