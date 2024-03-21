حصاد اليوم الأول.. منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

انتهت فاعليات اليوم الأول من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، والتي تنظمها مصر لأول مرة في تاريخ البطولة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشهدت منافسات اليوم الأول منافسات في 5 موازين، والتي افتتحت بمنافسات وزن 50 كجم، حيث توجت النيجرية بوس بيجيدي بالذهبية بعد رفعها ثقلا قدره 117 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب المصرية أميمة عمر، وجاءت البرونزية من نصيب المغربية وفاء العزب بعد رفعها ثقل 92 كجم.

وفي منافسات وزن 55 كجم، توجت البطلة المصرية رحاب رضوان بالذهبية بعد رفعها ثقل قدره 125 كجم، وكانت قريبة من تحقيق رقم قياسي خلال المنافسات برفع ثقل قدره 134 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب التركية بيسرا دومان بعد رفعها ثقل قدره 115 كجم، فيما جاءت برونزية الوزن من نصيب المصرية صباح عبد الفتاح بعد رفعها ثقل قدره 102 كجم.

وفي منافسات وزن 80 كجم رجال، نجح العراقي رسول محسن في تحقيق الميدالية الذهبية بعد رفعه ثقل قدره 215 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب المصري حسن العطار بعد رفعه ثقل قدره 192، وكانت البرونزية من نصيب زميله مظهر تمام بعد رفعه ثقل قدره 191 كجم.

وفي منافسات وزن 41 كجم سيدات، حصدت النيجيرية إيثار نوارجي الذهبية بعد رفعها ثقل قدره 114 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب المصرية إيناس الجبالي بعد رفع ثقل قدره 90 كجم، فيما حصدت الهندية مانبريت كوار البرونزية بعد رفعها ثقل قدره 86 كجم.

واختتمت منافسات اليوم الأول بوزن 45 كجم، والتي شهدت تتويج التركية نازمي موراتو بالميدالية الذهبية بعد رفع ثقل قدره 100 كجم، وجاءت في المركز الثاني وتوجت بالميدالية الفضية المصرية نوال رمضان بعد رفعها ثقل قدره 100 كجم، واحتلت البولندية جوستينا كوزداريك المركز الثالث بعد رفعها ثقل قدره 90 كجم.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني الناشئين، أبرزهم آيه أحمد نجم، عزيزة إبراهيم، سلمي خليل، منى جاد الله، سمر الشرباصي، ميادة هشام، إيمان محمد إسماعيل، أشرقت محمد، راوية صلاح، نادية حسن، محمد المتولي، ياسر سليمان.

وشهد مراسم التتويج الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية نائبا عن وزير الشباب والرياضة، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وشعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وفاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبي.

يشرف على تنظيم فعاليات البطولة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

يشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب.

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.