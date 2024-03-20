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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. من يُحاسب إسرائيل؟

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 21 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

من يُحاسب إسرائيل؟
حماس تتهم الكيان الصهيوني بتخريب مفاوضات الهدنة بارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء
جنوب أفريقيا: تل أبيب تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية
السفينة الثانية.. نقل المساعدات غير الحكومية إلى شمال غزة بعد وصولها عن طريق البحر
بقرار برلماني.. كندا تقرر وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل
أوستن: واشنطن لن تسمح بفشل كييف
الأوروبيون يحاولون طمأنة أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة
.. وروسيا بعد منعها من أولمبياد باريس: نازية جديدة وتمييز وترهيب
بنسبة 32%.. ارتفاع الجرائم العنصرية والمعادية للأجانب والدين في فرنسا

إسرائيل حماس روسيا