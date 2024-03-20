اقرأ غدًا في «البوابة».. من يُحاسب إسرائيل؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 21 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

من يُحاسب إسرائيل؟

حماس تتهم الكيان الصهيوني بتخريب مفاوضات الهدنة بارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء

جنوب أفريقيا: تل أبيب تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية

السفينة الثانية.. نقل المساعدات غير الحكومية إلى شمال غزة بعد وصولها عن طريق البحر

بقرار برلماني.. كندا تقرر وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

أوستن: واشنطن لن تسمح بفشل كييف

الأوروبيون يحاولون طمأنة أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

.. وروسيا بعد منعها من أولمبياد باريس: نازية جديدة وتمييز وترهيب

بنسبة 32%.. ارتفاع الجرائم العنصرية والمعادية للأجانب والدين في فرنسا