السبت.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا لموقعة فيوتشر

تقرر خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، أمام فريق زد باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.