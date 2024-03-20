رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعي لـ1000 من العمالة المؤقتة وأسرهم

نظم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حفل إفطار جامعي لـ"1000" من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة بدعوة شخصية من رئيس الجامعة ودون تحمل الجامعة لأي نفقات، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي، لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيداً بجهودهم طوال الفترة السابقة في انجاز الأعمال، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة.

أثناء الإفطار تبادل رئيس الجامعة الحوار مع العاملين بالجامعة وأسرهم وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم دوام التوفيق وصالح الأعمال.