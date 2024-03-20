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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الهيئة الإنجيلية تنظم إفطاراً رمضانيا في مدينة الأسمرات

جانب من الافطار
جانب من الافطار
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نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حفل افطار رمضانيا جماهيري ، تحت عنوان "شركاء معا"، وذلك بالمدينة الشبابية بالأسمرات.

وشارك بالإفطار عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وبعض الشخصيات العامة ، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط اهالي الاسمرات في أجواء تسودها المحبة والوحدة الوطنية والانتماء .

بدأ اللقاء بصلاة المغرب ثم الإفطار، وبعد ذلك القي الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كلمة عن دور الهيئة القبطية الإنجيلية الواضح جدا بقيادة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ، في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح التي دعت لها الاديان. 

وأضاف “ عبد القوي ” خلال كلمته باننا نسيج واحد ونتحد اليوم في مائدة واحدة لا نستطيع ان تفرق بين شخص مسلم أومسيحي ، نحن نصوم شهر رمضان الكريم واخواتنا المسيحيين الصوم الكبير .

الجدير بالذكر تعتبر الهيئة القبطية الإنجيلية أحد الأذرع التنموية في التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث تخدم 4 ملايين مواطن مصرى من الأولى بالرعاية سنويا دون أى نوع من أنواع التمييز فى مجال التنمية أو الحوار أو المشروعات الصغيرة فهى مشروعات مجتمعية تنموية.

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إفطار رمضاني الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الشخصيات العامة المدينة الشبابية بالأسمرات