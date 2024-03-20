شوبير يكشف حقيقة تلقيه عرضا بملايين الجنيهات مقابل عدم دعم الخطيب بالانتخابات

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه لطف الأجواء بين شادي محمد كابتن الأهلي الأسبق ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، بعدما فضّل الأول دعم محمود طاهر على "الخطيب" في انتخابات النادي.



وأضاف شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار، متحدثا عن كواليس الانتخابات، وردّ على سؤال بشأن تلقيه عرض بـ5 ملايين جنيه حتى يكون محايدا بين طاهر والخطيب في الانتخابات: "والله لو 100 مليون أنا كنت واخد موقف كابتن الخطيب وفي صفه ومستقبلي في الشغل كان مهددا".



وتابع الإعلامي الرياضي: "وقتها كنت في قناة صدى البلد وأعمل مع محمد أبو العينين، وقالي إحنا جاي لنا إعلانات كتير جدا بس تغير موقفك، قلت له مش هغير موقفي، قالي لو كابتن الخطيب خسر إحنا شكلنا في القناة مش هينفع تطلع تاني في القناة، وسابني على راحتي تماما".



