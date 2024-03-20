حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم

أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، أنه استهدف موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأنه حقق "إصابة مباشرة".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء، إنه لا بد من تجنيد كل شرائح المجتمع "من أجل ضمان تفوقنا العسكري".

فيما تظاهر مئات المستوطنين الحريديم رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال، ورددوا شعارات بينها "نموت ولا نجند في الجيش"، و"خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش".

وأغلق الحريديم الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس احتجاجًا على إمكانية الدفع بقانون التجنيد.