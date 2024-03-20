أحمد إبراهيم يشيد بأداء فتحي عبدالوهاب في مسلسل "المداح"

أشاد الفنان أحمد إبراهيم بأداء الفنان فتحي عبدالوهاب في مسلسل "المداح ج4" الذي يعرض حاليا على الشاشة الصغيرة ضمن الأعمال الدرامية المقدمة خلال شهر رمضان الجاري.

فتحي عبدالوهاب الباتشينو مصر

وقال إبراهيم: زي ما بننبهر بالممثلين الأجانب، فمن وجهة نظري المتواضعة أن فتحي عبد الوهاب هو الباتشينو مصر، وهذا النجم صاحب الكاريزما الموهوب يعتبر أفضل إضافة لمسلسل "المداح" بطولةالمجتهد صاحب القبول الرباني حمادة هلال.

وتابع: فتحي عبدالوهاب عامل دور الشيطان بمنتهي الخفة وبدون أوفر في التمثيل، وبيفكرني بدور الممثل العالمي الباتشينو في فيلم "حليف الشيطان" ولكن فتحي بنكهة مصرية خالصة ألف ألف مبروك ليك يا مبدع وأنت من الصابرين في هذه المهنة، ولكن الموهوب عندما تأتيه الفرصه يقتنصها ألف مبروك للمداح، وألف الف مبروك يا فتحي وربنا يكتبلك الخير دايما أنت وكل الموهوبين الصابرين.

وواصل: يمكن مسلسل "العتاولة" كان ناقصه فتحي عبد الوهاب، لكن حسابات النجوم وحسابات السوق والإنتاج مختلفة، ألف مبروك علينا بهذا الثراء الفني ومصر فيها كتييير والله.

مسلسل المداح ج4 "أسطورة العودة" يعرض يوميا على قناة mbc مصر في الثامنة مساء، والإعادة في الرابعة صباحا.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، تامر شلتوت، دياب، حمزة العيلي، سهر الصايغ، صفاء جلال، جميل برسوم، وضيف الشرف فتوح أحمد، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

شارك الفنان أحمد إبراهيم في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها أفلام: "وقفة رجالة، سالم أبو أخته، بدل فاقد، الريس عمر حرب، الجزيرة، كلام في الحب، بحبك وبموت فيك، العاصفة، بونو بونو، الإرهابي، قدارة، قلب جرئ" وغيرها من الأفلام الناجحة.

وأيضا مسلسلات: "الطاووس، سلسال الدم، ممنوع الاقتراب أو التصوير، الجماعة ج ١_٢، جراند أوتيل، يونس ولد فضة، مولانا العاشق، أهل الهوى، تماسيح النيل، احنا الطلبة، أهل كايرو، الإمام المراغي، إمام الدعاة، قاسم أمين، السقوط في بئر سبع، أوراق مصرية ج٢، رجل الأقدار" وغيرها من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا.