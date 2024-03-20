"شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار" حديث ضعيف

يُعرف الثلث الأول من شهر رمضان بأيام الرحمة، ومع نهاية اليوم العاشر في شهر رمضان الكريم تنتهي أيام الرحمة ويدخل الصائمون في الثلث الثاني من الشهر الفضيل وهي أيام "المغفرة"؛ حيث انتشر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: "شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار"، واتضح أنه حديث ضعيف.

وأكد عدد من علماء الدين أن هذا الحديث ضعيف، وقال الدكتور أحمد المالكي أحد علماء الأزهر، إن هذا الحديث ليس له أساس من الصحة، وضعيف جدا؛ لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وفي كل الأوقات، ويغفر الله الذنوب جميعًا لعباده، وليس محددا الوقت في شهر رمضان كله للمغفرة والرحمة والعتق من النار وليس بتقسيمه.

وبالرغم من نهاية أيام الرحمة إلا أنها لم تنتهِ خلال الشهر الكريم، فيقول علماء الدين، إن شهر رمضان كله رحمات ومغفرة وفضل من الله، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت أو صفدت الشياطين"، ومع نهاية كل عشرة أيام في شهر رمضان ينتشر هذا الحديث بكثرة، وأغلب الناس لا يعرفون صحته.