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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك
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أدى محمود حمدي"الونش" ومحمد أشرف "روقا" والسنغالي إبراهيما نداي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران  اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة الصليبي، في حين يعاني نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة، بينما يشكو محمد أشرف "روقا" من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك “الونش” أشرف روقا أيمن مصطفى