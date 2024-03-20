رئيس جامعة المنصورة: الأم هي عماد الأسرة المصرية وأساس المجتمع كله

وجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة التحية والتقدير للأمهات المثاليات بالجامعة بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية، وهى منبع العطاء بلا حدود، وهى أساس المجتمع كله.



جاء ذلك خلال احتفالية عيد الأم بالجامعة التي نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور أمينة شلبي أمين المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وعمداء ووكلاء الكليات، والأمناء المساعدين، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، مدير إدارة التربية العسكرية، والأمهات المثاليات بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الجامعة حيث تم تكريم 36 أمًا مثالية بالجامعة يمثلن كافة القطاعات بالجامعة والبالغ عددها 18 كلية و10 مستشفيات جامعية ومراكز طبية متخصصة.



كما أكد "خاطر" أن الجامعة تحرص كل الحرص على الاحتفال سنويا بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من منسوبيها كرمز تقدير وتكريم لهن على مسيرة العطاء جهودهن العظيمة في تربية الأجيال الجديدة.

وأشاد بالأولوية التى قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة إنطلاقا من إيمان القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وذلك من خلال دعم وتمكين المرأة المصرية، لتكون محورا أساسيا فى كافة محاور خطة الدولة الشاملة للتنمية، والتى كان لها أثر كبير فى حصول المرأة المصرية علي مميزات مهمة، ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزامًا بالدستور المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالًا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة تعمل جاهدة فى هذا الإطار على تحقيق مبدأ المساواة وتمكين المرأة ايمانًا بأهمية دورها في بناء وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب، وهى السند والعون الذى لا ينضب، كما أكد أهمية دورهن في المجتمع المصري، وضرورة دعمها وتوفير العون والرعاية لهن بما يساعدهن على آداء دورهن على أكمل وجه. فيما تضمنت فقرات الحفل كلمة لكلا من الدكتورة أمال عبد السلام ممثلة عن عضوات هيئة التدريس ووفاء سالم بمركز الأورام ممثلة عن الجهاز الإداري، وعرض فني لأطفال مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة ثم تكريم الأمهات المثاليات بالجامعة.