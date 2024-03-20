محافظ المنوفية: تحرير 379 محضرا تموينيا وضبط 12 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير (379) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين (201) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (178) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى ، لافتاً أن الحملات أسفرت عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، 7 طن أسمدة زراعية ، 360 عبوة زيت طعام ، 4,5 طن سمن نباتى ، 10 طن أسمنت مجهولة المصدر وبدون مستندات .

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 2 محضر جنح ضد أصحاب مخابز بأشمون والباجور لحيازتهم 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مواد بناء بمركز قويسنا بحوزته 10 طن أسمنت مجهول المصدر وبدون مستندات ، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محل أسمدة زراعية لحيازتهم كمية وقدرها 7 طن سماد زراعى مجهول المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحيازته 4,5طن سمن نباتى مجهول المصدر .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.