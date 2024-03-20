"العمل": حفل ختام برنامج "مهارات 3".. وتسليم شهادات إتمام التدريب وجوائز للخريجين بأسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، فعاليات ختام برنامج "مهارات 3"، وتوزيع شهادات إتمام التدريب المهني، وشنط العدد والأدوات لخريجي البرامج التدريبية على 5 مهن، من الشباب من الجنسين أبناء المحافظة، والتي جرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية، لـ47 متدربا ومتدربة.

وجاء ذلك بالتعاون مع جمعية مستثمري الطاقة ببنبان، ومؤسسة رؤية الحياة، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهات المشار إليها، حيث استهدفت تلك البرامج الشباب من الجنسين بمنطقة غرب بنبان (المنصورية، الرقبة وبنبان بحري وقبلي)، حرصاً من جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان على تقديم خدمة مجتمعية لشباب قرية بنبان، تبلورت في تقديم خدمات تدريبية مجانية من خلال مركز التدريب المهني فضلاً عن حصولهم على شنط عدد كبداية لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة، وفى إطار جهود المديرية فى تعزيز التعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لشباب الخريجين مما يسهم فى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال حصولهم على البرامج التدريبية المتقدمة.

وأفاد فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، بأن تلك الفعاليات جرى تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرصة عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة داخل المحافظات.

وأضاف مدير المديرية أنه إجتاز برنامج المهارات (14 متدربا ومتدربة فى صيانة الأجهزة المنزلية، و12 متدربا ومتدربة فى صيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة، و16 متدربا ومتدربة فى الكهرباء سلسيون، و5 متدربين على مهنة السباكة الصحية)، وشارك فى الفعاليات المهندس أحمد محمد نجيب نائب رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة رؤية الحياة، وايسر الحامدي أمين الصندوق بالمؤسسة ، وحسام سلطان المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة ، ووائل عبد العظيم مدير المشروعات بالمؤسسة فرع أسوان ، وعدد من القيادات التنفيذية ، وكذلك القائمين على العملية التدريبية تحت رئاسة تيسير حسن مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأشار مدير المديرية، إلى أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة العمل بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لشباب الخريجين مما يساهم فى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال حصولهم على البرامج التدريبية المتقدمة، مقدماً الشكر للجهات الداعمة لهذا البرنامج المتميز، وأيضاً الحوافز العينية التشجيعية لأبناء المحافظة من الشباب والفتيات ليجسد كل ذلك ملحمة من التكاتف بين المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية، لنشارك جميعاً فى رعاية أبنائنا وقود الحاضر وأمل المستقبل.

وأكد مدير المديرية على انه من الملاحظ تقدم الفتيات وبشكل كبير للالتحاق بالمهن الغير تقليدية بالنسبة لهن مثل كهرباء السلسيون ، وصيانة الاجهزة المنزلية ، وتركيب كاميرات المراقبة ، وصيانة الشاشات مما يعكس مدى التغير في الفكر وثقافة العمل وتغيير الموروثات الثقافية والتي أصبحت لا تتناسب مع المستجدات الاقتصادية الحالية ومتطلبات سوق العمل.

وفى نهاية الاحتفال قامت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بإهداء درع التميز لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده المبذولة فى خدمة المجتمع و لمديرية العمل بأسوان وتكريم القائمين على العملية التدريبية بها.

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