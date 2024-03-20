اليوم.. «نقل النواب» تناقش 5 طلبات إحاطة بشأن مشاكل الطرق

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب كمال أبو جليل، بشأن التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز إطسا محافظة الفيوم رغم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالمركز وخاصة الطريق الرابط بين بداية الطريق الدائري ومركز إطسا، وكذلك الطريق الواصل بين مركز إطسا والوحدات المحلية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن التأخر في إعادة رصف طريق إسكندرية الجديدة/الجمالية بطول 8 كم الرابط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، وبشأن التأخر في إعادة رصف طريق ترعة السلام في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم البدء في تنفيذ ما أوصت به دراسة المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوي وازدواج الطرق بمنطقة ميزانية ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقلهية، لحل الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مصنع غزل ميت غمر على طريق بنها/ميت غمر لتأمين عبور الأهالي للوصول إلى المنطقة الاستثمارية والمقابر ومجمع المدارس وتجنب تعطيل حركة الطريق، وبشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي أمام مدخل دقادوس على الطريق السريع ميت غمر/المنصورة بمحافظة الدقهلية لتجنب الاختناقات المرورية في هذا الموقع وضمان سلامة أهالي المنطقة.

وتناقش أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن تهالك معظم طرق مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، ومنها طرق (الشعالة/ كفر يوسف عوض/ البلامون/ الغراوى، والغراوى/ كفر قنصوة، والجلايلة/ بشهس، وبرقين/ أبو قراميط/ منشية عزت، والسرس/ الدفرية، والسرس/ غرب العرب والحلو/ وكفر غنام/ كفر سلامة) مركز السنبلاوين، وطرق ( كفر سنجاب/ الصالحات، وصدقا/ المعالوة) مركز تمي الأمديد، وبعض الطرق الأخرى.