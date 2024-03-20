المقاومة العراقية تشن هجومًا على مطار بن جوريون الإسرائيلي

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في ساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن استهدافها لمطار بن جوريون الواقع في عمق إسرائيل، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت المقاومة في بيان صادر عنها: "نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عملية استهداف لمطار بن جوريون بإسرائيل، باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدين مواصلة العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني والوقوف إلى جانب أهلنا الفلسطينيين في غزة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت في وقت سابق عن عدة عمليات استهداف لأهداف عسكرية إسرائيلية، من بينها قاعدة جوية في الجولان المحتل ومحطة الكهرباء في مطار حيفا.

وفي سياق مماثل، نفذت المقاومة هجمات على مدينة إيلات وميناء أسدود في إسرائيل، كجزء من جهودها للرد على الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ودعمًا للشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكدت الفصائل المقاومة في العراق استمرارها في العمليات العسكرية ردًا على "تدخل واشنطن السافر في دعم وتسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومساندته لاستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني".