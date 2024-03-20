بايدن: الولايات المتحدة شهدت خلال 2023 أدنى معدل جرائم قتل في تاريخ البلاد

أعلن الرئيس الأمريكي،جو بايدن، أن معدل الجريمة في الولايات المتحدة انخفض خلال عام 2023، لواحد من أدنى مستوياته خلال 50 عامًا، كما انخفض معدل "القتل" للأدنى في التاريخ الأمريكي.

وقال بايدن - بحسب بيان للبيت الأبيض أمس الثلاثاء - أن "العائلات الأمريكية تريد الشعور بالأمان في جميع أنحاء البلاد ليعرفوا أن أطفالهم آمنون. وحكومتي تعمل على تحويل ذلك إلى حقيقة".

ولفت إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر - هذا الأسبوع - بيانات تظهر أن معدل الجريمة انخفض في كل فئة تقريبًا في عام 2023. ففي العام الماضي، كان لدينا أحد أدنى معدلات جرائم العنف منذ أكثر من 50 عامًا، وشهد ذلك العام كذلك أكبر انخفاض في معدل جرائم القتل في التاريخ".

وحسب بايدن، "بفضل خطة الإنقاذ الأمريكية - التي صوت ضدها الجمهوريون في الكونجرس - قمنا بأكبر استثمار فيدرالي على الإطلاق في مكافحة الجريمة ومنعها على الإطلاق في تاريخنا. وقد مكن ذلك المدن والولايات من استثمار 15 مليار دولار في السلامة العامة. وهذا الاستثمار القياسي في الحد من الجريمة - من حيث التدخل في مكافحة العنف المجتمعي، والصحة العقلية - يحقق نتائجه المطلوبة".

ولفت بايدن إلى أن "الحفاظ على سلامة المجتمعات هي أولويتي. وبينما أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لا يزال أمامنا المزيد من العمل للقيام به. ولهذا السبب سأواصل النضال من أجل القيام بالمزيد من الاستثمارات في منع الجريمة، ولتمويل المزيد من ضباط الشرطة الخاضعين للمساءلة لضمان الثقة بين جهات إنفاذ القانون والمجتمعات التي يخدمونها، ولحظر الأسلحة الهجومية لإبعاد الأسلحة عن الأيدي الخطرة".