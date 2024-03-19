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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

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تفاصيل حفل إفطار القوات المسلحة بحضور السيسي .. فيديو وصور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي  حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، وهنأ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. 

ووجَّه التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

في السياق تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.

كما بعث الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة السيسي