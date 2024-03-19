ربط مكتبة كليتي الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمكتبات، وتحرص علي توفير كافة الكتب والمراجع العلمية الحديثة لتقديم الخدمات التعليمية والبحثية التي يحتاجها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مضيفاً انه تم ربط مكتبتي كلية الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري للحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد، وتزويدهم بالعشرات من أجهزة الكمبيوتر الحديثة، والإنترنت فائق السرعة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لسير العمل داخل مكتبة كليتي العلوم والطب البشري داخل مبني الخدمات بالحرم الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، وايمان كامل احمد مدير مكتبه كلية الطب، ومحمد مختار مدير مكتبه كلية العلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما تفقد الدكتور حسان النعماني القاعات والغرف المختلفة داخل المكتبات،مشيداً خلال جولته بالخدمات المقدمة، مضيفاً انها يوجد بها قسم خاص بالرسائل العلمية"الماجستير والدكتوراه"، و مكتبه خاصه بالطلاب بها نسخ متعددة من الكتب مما يتيح الاستعارة.

والتقي "النعماني" خلال جولته مع بعض الطلبة والطالبات في قاعات المطالعة

ودار بينه وبين الطلاب حوار مباشر لاستطلاع رأيهم في الخدمات المقدمة، وحثهم على القراءة والبحث الذي سيساهم في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على سرعة التعلم وتوسيع آفاقهم ومداركهم، كما استمع الى مقترحاتهم لتقوم المكتبة بتقديم خدمات طلابية أفضل.