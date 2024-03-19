"صحة الفم والأسنان".. ندوة بمدينة نخل بوسط سيناء

نفذت مديرة الصحة بشمال سيناء، بالتنسيق مع التربية والتعليم ندوة صحية بمدرسة نخل الابتدائية المشتركة بوسط سيناء، في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وذل بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائي والدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي والدكتور محمود فتحي مدير الإدارة الصحية بنخل.

ودارت الندوة الصحية عن صحة الفم والأسنان والمبادرات الرئاسية حاضر فيها محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وتضمنت محاور الندوة أهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان واستعمال الفرشاة والمعجون لحماية الأسنان من التسوس الناتج عن تخمر بقايا الطعام بالفم والعوامل التي تؤدى إلى وجود رائحة كريهة في الفم وضرورة زيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر للاطمئنان على صحة الفم والأسنان كما تناولت الندوة التنويه عن المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تقديم خدمات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة بالمجان.