تعليم القاهرة تعلن شروط مسابقة مبرمجى المستقبل العربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة، وإشراف هشام قطب مدير إدارة التطوير التكنولوجي، عن مسابقة " مبرمجى المستقبل العربية بالأردن " فى عامها الثالث عشر، والتى تهدف إلى اكتشاف جيل جديد من المبرمجين المبدعين فى مدارس المملكة الأردنية وفى الدول العربية وسوف يتم عقد فعاليات المسابقة يومى الجمعة والسبت ١٩-٢٠/ ٢٠٢٤/٤.

شروط المسابقة:

١-المرحلة العمرية المستهدفة من الصف الثالث الإعدادى إلى الثانى الثانوى (مدارس حكومية وخاصة).

٢- إجادة الطلاب لأحد لغات البرمجة (Java, C++, Visual Basic, Quick Basic, Python ) لاستخدامها أثناء المسابقة.

٣- يفضل أن يكون لدى الطلاب خبرة سابقة ومشاركة فى مسابقات البرمجة الدولية والمحلية.

٤- الفريق مكون من ٣ طلاب حد أقصى بالإضافة إلى مشرف.

5- الحصول على جواز سفر سارى أو التعهد بالحصول عليه قبل ميعاد المسابقة بأسبوع على الأقل.

6- أن يكون لديهم الاستعداد (للأفراد والفريق والمشرف) لدفع تذكرة الطيران على نفقتهم الخاصة ذهاب وعودة إلى مقر المسابقة فى الأردن دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية.

7- سوف يتم توفير الإقامة والمعيشة فى شقق فندقية قريبة من الجامعة الأردنية من خلال الجانب الأردنى .

8- توفير استقبال وانتقالات من المطار وإلى مقر الإقامة من خلال الجانب الأردنى.

إجراءات التقديم فى المسابقة

يتم التقديم والتسجيل من خلال مركز التطوير التكنولوجى بالقاهرة

أخر موعد للتقديم هو الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١

الجوائز

١- جائزة المركز الأول لكل طالب تشمل: منحة دراسية كاملة بنسبة 100% على رسوم الساعة المعتمدة لدراسة أى تخصص فى كلية المعلومات – جائزة قيمة للمشرف على الفريق.

٢- جائزة المركز الثانى لكل طالب تشمل: منحة دراسية بنسبة 75% على رسوم الساعة المعتمدة لدراسة أى تخصص فى كلية المعلومات.

٣- جائزة المركز الثالث لكل طالب تشمل: منحة دراسية بنسبة 50% على رسوم الساعة المعتمدة لدراسة أى تخصص فى كلية المعلومات.

٤- جائزة المركز الرابع إلى العاشـر لكل طالب تشمل: منحة دراسية بنسبة 50% على رسوم الساعة المعتمدة لدراسة أى تخصص فى كلية المعلومات.

٥- جوائز مشرفى الفرق الفائزة: جائزة قيمة.

٦- كما سيتم توزيع شهادات مشاركة لجميع أعضاء الفرق المشاركة.