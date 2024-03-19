قصور الثقافة تطلق أولى الليالي الرمضانية بالفيوم

شهد ميدان السواقي بالفيوم، أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان، وهي ثاني المحافظات التي تستقبل البرنامج المركزي للهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية للفنانين أحمد سيد، وزياد سيد، أعقبها عرض فني لفرقة بنها للإنشاد الديني بقصر ثقافة القليوبية بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغنيات الدينية التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "صلى الله على سيدنا محمد، أسماء الله الحسنى، يا رسول الله، يا صلاة الزين، القلب يعشق كل جميل، يا إمام الرسل، إلهي ما أعظمك، قسما بنور المصطفى، إلى رحاب يثرب".

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات منها "المسك فاح، أم النبي، مولاي، يا بهية، رمضان كريم، عيون القلب، جانا الهوى" وسط تجاوب كبير من الحضور، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى ١٧ رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

IMG-20240319-WA0068

IMG-20240319-WA0082

IMG-20240319-WA0083