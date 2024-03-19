رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية عيد الأم بكلية التجارة

في إطار حرص الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط على الدعم المتواصل لمنسوبي الجامعة شهد اليوم احتفالية عيد الأم التي نظمتها كلية التجارة ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت إشراف الدكتور باسم عبد العزيز سمرة عميد الكلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

وتقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بخالص التهنئة لمنتسبات كلية التجارة والجامعة من السيدات بمناسبة عيد الأم مشيداً بدور المرأة المصرية المجتمعي على مر العصور وما احتلته من مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم سطرها التاريخ وما زالت تلعب دوراً بارزاً في بناء مستقبل الدولة المصرية الأمر الذي يتوجب حرص المرأة على القيام بواجبها في بناء أسرة سوية فما يستجد على الدولة المصرية من ثقافات شاذة سببها غياب دور الأم الرئيسي.

وفي ختام الإحتفالية كرم رئيس الجامعة كلاً من السيدة الأستاذ الدكتور لمياء السعيد السلنتي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أمال السيد مبارك الأستاذ بقسم الإحصاء ، و الدكتور ه حنان حسن أبو جاد الأستاذ بقسم الإحصاء ، والسيدة سميرة عبد السلام عثمان ، و سناء عبد الله جمعة متمنياً لهن جميعاً دوام التوفيق والعطاء.