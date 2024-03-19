غرناطة يعيد تعيين ساندوبال مدربا للفريق لولاية ثانية

عين نادي غرناطة الإسباني، اليوم الثلاثاء، خوسيه رامون ساندوبال مديراً فنيا جديدًا للفريق، خلفا الأوروجوائي ألكسندر كاسيكي ميدينا، الذي أقيل منذ قليل بسبب سوء النتائج التي تعرض لها الفريق فى الآونة الأخيرة.

وكان غرناطة قد أقال اليوم الثلاثاء مدربه ألكسندر ميدينا، من منصبه بعد 14 مباراة لم ينجح خلالها من تغيير موقف الفريق فى جدول الترتيب، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وفي حاجة إلى 13 نقطة للبقاء في المسابقة.

وتعاقد غرناطة مع ساندويال ليبدأ ولايته الثانية بعد أن درب الفريق في الفترة من مايو 2015 وحتى فبراير 2016.

ولم ينجح ميدينا من تغيير وضع الفريق بالجدول، بعد أن حصد سبع نقاط فقط من أصل 42 نقطة محتملة، والفوز في مباراة واحدة والتعادل في أربع والخسارة في 9 مباريات.