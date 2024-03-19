هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 16.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب ، ليسجل في الختام 1.888 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوي 28,675.7 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 6,211.56 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 12,220.72 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.79%، ليغلق عند مستوى 5,562.31 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.95% ليغلق عند 34,742.13 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 12,398.4 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشىائي، مسجلين صافي بلغ 221.6 مليون جنيه، 166.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 388.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 604.2 مليون سهم، من خلال 102.1 ألف صفقة منفذة.