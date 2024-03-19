غدا.. أمسية فلكية لرصد الكواكب والنجوم من سماء مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة أمسية فلكية لرصد الكواكب والنجوم والتعرف على أهم الظواهر الفلكية التى تشهدها مصر والعالم فى توقيتات محسوبة بكل دقة، وذلك فى التاسعة من مساء غد الأربعاء، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الأمسية تأتى في اطار استراتيجية الجمعية لنشر الثقافة الفلكية وأهمية التعريف بها، وما لعلم الفلك من تأثيرًا كبيرًا على العالم، إذ نجد أنَّ الحضارات القديمة ربطت معبوداتهم مع الأجرام السماوية، وربطوا تحركات تلك الأجرام بتنبؤاتهم لما سيحدث في المستقبل .

اشار الدكتور نبيل حلمى الى ان الندوة تأتي مواكبة لظاهرة استثنائيةٍ لم تحدث من قبل، حيث يصل كوكب عطارد، يوم 24 مارس 2024 ، إلى أقصى استطالة شرقية له، والتي تبلغ 18.7 درجة من الشمس، على أن يكون ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان، وسيكون بمثابة فرصة مثالية من أجل مشاهدة هذا الكوكب وتصويره.

كما أوضح حلمى، ان الأمسية الفلكية التى تشهدها مكتبة مصر الجديدة غدا الاربعاء سوف يتم فيها الرصد بالتلسكوب لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، كذلك الرصد بالعين المجردة للتعرف على بعض المجموعات النجمية، وكيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية يجيب عليها فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك والمهندس عصام جودة، الرئيس التنفيذي للجمعية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.