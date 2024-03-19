المركز الطبي لسكك حديد مصر يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلنت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حصولها على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم إهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى .

وأوضحت الشركة أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

وأشارت الشركة إلى إن المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضحت الشركة، أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة، حيث يقوم بتدريب أطباء الزماله المصرية واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلمية المتميزه و بعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبة الامتياز للتدريب فيه، كما أنه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة وأن المستشفى إلى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

ولفتت الشركة إلى التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة والذي يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها وحجم التعاقدات التي قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التي أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام او خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وانشاء رعاية متوسطة بجوار الرعايه المركزة والباطنة ورعايه القلب وإنشاء رعايه لجراحة القلب والصدر وانشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئه.

كما تم تطوير و تجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفة عدد الأجهزة التي تشمل كافة التحاليل دون الاحتياج إلي تحويل الحالات خارجياً و إمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي وكذلك تفعيل دور الجودة ومكافحة العدوى ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد و متطور وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى و عمل يوم علمي أسبوعي و لمدة ساعة لإلقاء الأبحاث و المحاضرات و كل ما هو جديد في الطب.