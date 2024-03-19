النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

قدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لنصر العاشر من رمضان.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن نصر أكتوبر تجلت فيه عظمة العسكرية المصرية، وسطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية أحرف ملحمة العزة والكرامة لهذا الوطن، محققين معجزة العبور وتحرير الأرض، لتظل بطولاتهم شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه.

ودعت النيابة الإدارية المولى عز وجل أن يسدد خطا الرئيس، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.