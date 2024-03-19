بالفيديو.. الخدمات البيطرية: لم نتلق أي بلاغات بشأن فيروس الدواجن الخطير

قال إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية، إن هناك شائعات حول انتشار فيروس يصيب الدواجن، مشيرًا إلى أن أي مجتمع تظهر فيه عدد من الشائعات ولكن عندما تكون مماثلة لذلك نأخذها على محمل الجد ونعود للتأكد من الإجراءات الوقائية والمعنية بالصحة العامة بمزارع الدواجن والتسنين والمفرخات والجلود بإجراءات الأمان الحيوي ونتابعها على مدار الساعة.

وأضاف "صابر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أننا لم نتلق أي بلاغات عن تلك الظاهرة، ولكننا تلقينا شائعات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن أي نفوق مقلق لم نبلغ به وقطاعات الدواجن بها نفوق طبيعي بنسب من 2 إلى 3 % وهو أمر طبيعي في المراحل العمرية لدواجن التسنين أو البياض.

وتابع: "لا نعطى أي تصريح للمزارع الدواجن، دون وجود إجراءات وتعليمات عالمية"، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أسعار الدواجن، خاصة بعد الإفراج عن الأعلاف والمستلزمات.

وأردف، رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية، أنه يتم الاهتمام بجودة المنتج وسعره والكفاءة وتحصين الدواجن، مشددًا على أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر معنية بالرقابة على كل ما يخص المنتج الحيواني في مختلف المحال.