بالفيديو.. مشاهد تحبس الأنفاس لإطلاق بركان أيسلندا الحمم الملتهبة

عرضت فضائية "يورونيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، مشاهد تحبس الأنفاس لاستمرار إطلاق بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا حممه الملتهبة.

ويظهر الفيديو، إطلاق البركان الحمم البركانية على الطرق، ما تسبب في إعاقة الطرق، سبب البركان الذي ثار للمرة الرابعة خلال الـ4 أشهر الأخيرة، ويعتبر هذا الثوران هو الأقوى مؤخرًا، فيما تباطأ تدفق الحمم البركانية تباطأ مع مرور الساعات.

وحذرت السلطات منذ أسابيع من هذا الثوران، في حين تم إخلاء المجتمعات السكنية المجاورة، وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ في المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي اضطرابات في الرحلات الجوية.