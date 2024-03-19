بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة رهبان جنوب أفريقيا

تنقل “البوابة نيوز” البث المباشر لصلوات التجنيز علي رهبان دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويشاركه الصلوات عدد من المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وذلك من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

جاء ذلك بعد أن صدر قرار من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بترتيبات صلوات تجنيز الآباء الرهبان:

الراهب القمص تكلا الصموائيلي

والراهب مينا أڤا ماركوس

والراهب يسطس أڤا ماركوس

وسيتم نقل الجثامين عقب انتهاء صلوات التجنيز إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات دفنهم به.

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