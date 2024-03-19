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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الاستثمار الأمثل للموارد البشرية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بالجامعة بحضور طروب طلبة أمين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين القائم بعمل أمين الجامعة المساعد، وطارق قدري مدير عام الموارد البشرية، ومبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع التخطيط الأمثل لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة طروب طلبة أمين الجامعة المساعد، وعضوية كل من أحمد النجار بمركز المعلومات وصفاء ربيعي المدير التنفيذي لنظام الفاروق وذلك لوضع معيار لإعادة توزيع العاملين بالجامعة بناء على الإمكانيات البشرية المتاحة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وفقا للإمكانيات المتاحة والاحتياجات الفعلية لمختلف الوحدات الإدارية بالجامعة.

وأعدت اللجنة قاعدة بيانات إحصائية للعاملين طبقا لتخصصاتهم وطبقا للعمل المؤدى الدراسة اللازمة للاحتياجات الفعلية المطلوبة وإعادة توزيع الموارد البشرية في الكليات أو الإدارات المركزية وصولا للعدالة التوزيعية للأعباء الوظيفية بين العاملين بالجامعة.

جامعة جنوب الوادي الموارد البشرية