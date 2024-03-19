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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"بيت الرفاعي" الحلقة 8 مشاجرة وعداوة بين محمد لطفى وأمير كرارة بسبب ميرنا جميل

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي
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شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة العديد من الأحداث أبرزها ضيق الحال ومعاناة عائلة بيت الرفاعي وحاجتهم للأموال، مما دفع ليلى الفنانة صفاء الطوخى والدة ياسين النجم أمير كرارة للنزول والبحث عن عمل هى وابنتها جمالات الفنانة رحاب الجمل ولكن دون فائدة. 

من ناحية أخرى، طلب فاروق الفنان أحمد رزق من عمه عبد الحميد الفنان سيد رجب البحث عن مكان يصلح أن يكون مقرًا لشركة.

كما تضمنت الحلقة مشاجرة بين ياسين والمعلم سعيد الفنان محمد لطفي بسبب سامية الفنانة ميرنا جميل التى يطاردها المعلم سعيد ويحبها وبمجرد أنه رأى ياسين معها وفى منزلها جن جنونه وأخبره  بأنه كبير المنطقة وتتحدث معه سامية بشكل ساخر ليرفع يده لصفعها على وجهها إلا أن ياسين تدخل  وأمسك يده، ومن هنا بدأت العداوة بين ياسين والمعلم سعيد الذى أعلن الحرب عليه وقطع عيشه في الصيدلية التي يعمل فيها، حيث ذهب ياسين إلى الصيدلية فأخبره صاحبها أنه لم يعد بحاجة إليها ولكن سامية لن تتركه وتبحث له عن عمل فى مصنع يملكه صديق لوالدها.

ومسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

بيت الرفاعي الحلقة ٨ امير كرارة ومحمد لطفي احمد رزق وسيد رجب