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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الهند: مقتل 4 مسلحين في مواجهات مع الشرطة في ولاية "ماهاراشترا"

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
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لقي 4 مسلحين حتفهم، اليوم الثلاثاء، في مواجهة مع قوات الشرطة الهندية في منطقة (جادشيرولي) بولاية (ماهاراشترا).
وذكرت قناة إن دي تي في الهندية، أن السلطات دفعت بوحدة قتالية متخصصة تابعة لشرطة جادشيرولي إلى المنطقة، بعد تلقي معلومات تفيد بأن بعض المسلحين دخلوا جادشيرولي بهدف القيام بأنشطة تخريبية.
وأوضحت القناة الإخبارية أنه بعد توقف إطلاق النار، تم تفتيش المنطقة وتم العثور على جثث أربعة مسلحين.
 

الهند ماهاراشترا الشرطة الهندية