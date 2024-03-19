الجيش الأمريكي: تدمير صواريخ ومسيرات تابعة للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأمريكي، عن تدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع إكس الإثنين، أنها خلصت إلى أن الأسلحة "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

يستهدف الحوثيون منذ 19 نوفمبر، سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

ودفع ذلك شركات شحن كثيرة إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لأسبوع أقلّه، ما تسبب بمضاعفة كلفة النقل.