الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف منزل قرب مؤسسة المسحال غربي مدينة غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائلية، اليوم الثلاثاء، قصفًا جويًا استهدف منزل قرب مؤسسة المسحال غربي مدينة غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد اليوم، 14 مواطنًا فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمرعلى مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الإصابات.

كما استشهد 6 مواطنين فلسطينيين اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الحاج" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

و شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وشن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الإبادة الجماعية بقطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31،726 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 73،792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.