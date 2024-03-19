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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستوطنون يخربون غرفة زراعية في دير استيا غرب سلفيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم مستوطنون بأعمال تخريب في غرفة زراعية، الليلة، في بلدة دير استيا التابعة لمحافظة سلفيت.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن يوسف سليمان سلمان في بلدة دير استيا غرب سلفيت. قاموا بتخريب محتويات الغرفة وسرقتها، بالإضافة إلى تكسير إضاءة الطاقة الشمسية الموجودة فيها.

وتطالب السلطات الدولية بالتدخل العاجل للحد من هذه الأعمال العدوانية، وضمان حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والقضاء على التصعيد العنيف الذي يستهدف الفلسطينيين الآمنين في مناطقهم.

 

 

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