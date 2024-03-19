مسلسل المعلم الحلقة 8|.. هروب منعم ومصطفى شعبان ينجو من عصابة شداد وعنتر

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "المعلم" بذهاب "فاتن" شقيقة "المعلم" إلى سهر الصايغ ووالدها ويدها ملطخة بالدماء وتقول "أخويا دمه سال"، بعد أن نشبت معركة بين مصطفى شعبان ورجال شداد وابنه عنتر للتخلص من "المعلم".

وشهدت الحلقة هروب منعم من مصحة الإدمان، وضرب أخته دهب حتى يحصل على الأموال، وطلبت منه أن يهدأ ويقف بجانبها ويساندها لمساعدة والدها المريض.

انتهت أحداث الحلقة عندما جلس "المعلم" مصطفى شعبان ومحمود الليثي على القهوة لشرب الشاي والراحة قبل دخول السوق في السويس، وكانت المفاجأة كبيرة نام المعلم ومن معه بعد شرب الشاي، حيث وضع القهوجي المنوم في الشاي وحصل المعلم "دقرم" على شنطة الفلوس من المعلم.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.