«الصحة العالمية» تطالب إسرائيل بفتح المزيد من المعابر لدخول المساعدات إلى غزة

طلبت منظمة الصحة العالمية، من إسرائيل فتح المزيد من المعابر لتسريع دخول ونقل المياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت “الصحة العالمية” إلى ضرورة إنشاء المزيد من مراكز التغذية وتحقيق الاستقرار في جميع المستشفيات الرئيسية في قطاع غزة. كما بينت المنظمة أن الوضع الحالي في القطاع سيكون له تأثيرات طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف من سكانه.



وأدى استمرار الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من مليونى فلسطينى هناك، حيث يعيشون فى ظروف قاسية بسبب نقص حاد فى المياه والغذاء والكهرباء، نتيجة الهجمات المكثفة والانتهاكات المستمرة التى يتعرضون لها جراء الحصار المفروض.